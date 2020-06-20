Яркий и интересный бизиборд «Бегемотик» поможет развить мелкую моторику и память, координацию движений логику и усидчивость Вашего малыша. Развивающая игрушка бизиборд "Бегемотик" рекомендуется для возраста от 11 месяцев до 3-х лет.